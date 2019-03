Sheva: "Gol alla Juve da 40 metri? Era un tiro, altro che cross. Zero dubbi"

Andrij Shevchenko in una lunga intervista concessa a Dazn, ha parlato del gol alla Juve da quaranta metri. Ecco la sua versione sulla splendida rete ai bianconeri: "Quel Milan aveva bisogno di certezze, fu una partita incredibile. Non tante volte ti capitano gol del genere, anche provando e riprovando. Ma ho tirato in porta, altro che cross! Zero dubbi. Anzi, fu un’azione stupenda: mi girai, poi slalom e un tiro incredibile”.

