Sheva: "Questo Milan ha potenziale e la Champions potrà aiutare i giovani a crescere"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Andriy Shevchenko, storico centravanti rossonero, ha parlato della mancanza del campo e della Champions: “Mi manca quella energia in campo, energia quando senti il rumore dei tifosi. Mi manca la preparazione prima della partita, la tensione prima della partita. È sempre bello da ascoltare quella musica, c’è tanta voglia di tornare in quell’ambiente e sentire quella musica lì. Il Milan è una squadra che sa stringere i denti quando il momento è difficile, è una squadra che è cresciuta tanto. Secondo me questa Champions League aiuterà i ragazzi giovani a crescere ancora di più e ad avere più esperienza. Questo Milan ha tanto potenziale per fare bene”.