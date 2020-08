Si aprono le qualificazioni EL: avanza lo Zeta, Lincoln Red-Prishtina annullata per positività tra i kosovari

Questa sera si è aperta la qualificazione all'Europa League 20/21, alla quale il Milan prenderà parte a partire dal secondo turno. Ha aperto le danze la sfida tra l'Engordany e lo Zeta, con vittoria dei montenegrini per 3-1. Oggi si sarebbe dovuta giocare anche la gara tra Lincoln Red Imps e Prishtina, annullata per via di plurime positività al Coronavirus tra i kosovari: di conseguenza è probabile che il club di Gibilterra vincerà a tavolino. Le altre gare del turno preliminare verranno giocate giovedì 20 agosto.