Si conclude la quarta di Champions League: i risultati del mercoledì

vedi letture

Si è conclusa ieri la quarta giornata della League Phase di Champions League. Un mercoledì sera che ha sorriso alle italiane dopo i due pareggi di Napoli e Juventus maturati nella serata di martedì: ha vinto l'Inter, non rubando l'occhio, contro i kazaki del Kairat Almaty per 2-1 grazie ai gol di Lautaro e Carlos Augusto, inframezzati dal pareggio di Arad che ha fatto tremare San Siro. Ha vinto anche l'Atalanta 1-0, nell'ambiente caldo del Velodrome contro il Marsiglia: a decidere, a ridosso del 90°, un grandissimo gol di Samardzic.

CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DEL MERCOLEDÍ

Pafos-Villarreal 1-0

Qarabag-Chelsea 2-2

Ajax-Galatasaray 0-3

Benfica-Bayer Leverkusen 0-1

Club Bruges-Barcellona 3-3

Inter-Kairat Almaty 2-1

Manchester City-Borussia Dortmund 4-1

Marsiglia-Atalanta 0-1

Newcastle-Athletic Bilbao 2-0