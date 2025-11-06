MN - Verso Parma-Milan: domani alle 11.30 la conferenza stampa di Allegri
MilanNews.it
In vista della prossima gara di campionato del Milan contro il Parma, in programma sabato alle 20.45 al Tardini, Massimiliano Allegri parlerà domani in conferenza stampa per presentare la sfida contro i ducali: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 11.30.
DOVE VEDERE PARMA-MILAN
Data: sabato 8 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Ennio Tardini, Parma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it
Pubblicità
News
Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derbydi Franco Ordine
Le più lette
1 Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
4 Tonali, D. Maldini, De Ketelaere e Kalulu: gli acquisti dei tempi di Maldini portano ancora introiti
Primo Piano
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com