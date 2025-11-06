MN - Verso Parma-Milan: domani alle 11.30 la conferenza stampa di Allegri

MN - Verso Parma-Milan: domani alle 11.30 la conferenza stampa di AllegriMilanNews.it
Oggi alle 09:30News
di Lorenzo De Angelis

In vista della prossima gara di campionato del Milan contro il Parma, in programma sabato alle 20.45 al Tardini, Massimiliano Allegri parlerà domani in conferenza stampa per presentare la sfida contro i ducali: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 11.30.

DOVE VEDERE PARMA-MILAN
Data: sabato 8 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Ennio Tardini, Parma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it