Saelemaekers: "A Parma partita difficile: dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente"

Alexis Saelemaekers è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione del Milan: il belga, dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma, è tornato quest'anno a Milanello per rimanere, voluto fortemente da Massimiliano Allegri che, non a caso, gli sta dando grande fiducia schierandolo sempre come titolare sulla fascia destra. Il numero 56 rossonero è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Sport Mediaset e ha parlato di questo suo ritorno oltre che di questa prima parte di stagione. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Ora la tappa di Parma...

"Sarà una partita molto difficile. Sappiamo che il Parma non è mai una squadra facile in trasferta. Dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente, andare lì e lottare fino alla fine"