Rabiot anche ieri ha lavorato a parte: il Milan opta per la prudenza

Rispetto a qualche settimana fa Adrien Rabiot sta decisamente meglio, ma l'infortunio al polpaccio non è stato del tutto smaltito. Il francese, comunque, sta facendo il possibile per rientrare tra i convocati della sfida di Parma, ma l'intenzione dello staff tecnico e medico rossonero è quello di evitare qualche ricaduta.

In tutto questo Rabiot non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo, visto che anche ieri ha svolto lavoro a parte. Considerata l'esperienza Leao, e in ottica futura con il derby dietro l'angolo, il Milan opta per la prudenza, a differenza di Deschamps che ha invece deciso di pre convocare il giocatore per i prossimi impegni della Francia.