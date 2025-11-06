Verso Parma-Milan, i precedenti al Tardini. Rossoneri in vantaggio

vedi letture

Tutto pronto per la sfida tra Parma e Milan. Quello di sabato alle 20.45 sarà il match numero 36 tra le due squadre al Tardini. Il bilancio è a favore dei rossoneri, che hanno vinto ben 17 volte. Solo 9 le vittorie gialloblu e altrettanti i pareggi. Per quanto riguarda i gol segnati, il Milan ne ha fatti ben 50, contro i 43 del Parma.

Qui Parma: contro il Milan Cuesta dovrà fare a meno di tre titolari

Contro il Milan il Parma dovrà fare a meno di tre titolari, tasselli importantissimi dello scacchiere di mister Carlos Cuesta. Il primo è Circati, che settimana scorsa contro il Bologna ha rimediato una lesiona alla caviglia che potrebbe costringerlo a rientrare addirittura nel 2026. Altro infortunio grave quello di Estevez, che salterà Parma-Milan a causa di una lesione alla coscia che però potrebbe essere smaltita nel corso di questa sosta.

Altra assenza, questa volta per squalifica, quella di Ordonez, che difatti costringerà Cuesta ad affidare le redini della difesa ducale ad una coppia che fino a questo momento ha giocato pochissimo insieme, composta da capitan Delprato e Valenti.