L'ultimo saluto a Galeone: presenti al funerale Allegri, Galliani e Giampaolo

vedi letture

Domenica è stata una giornata triste e complicata per l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e tutto il calcio italiano, considerata la scomparsa di un grande allenatore e mentore come Giovanni Galeone. Ieri si sono svolti i funerali presso il duomo di Udine, dove hanno presenziato ex calciatori, colleghi ma soprattutto allievi, proprio come il tecnico rossonero.

Riporta Tuttosport che anche Reja, Adriano Galliani e Marco Giampaolo si sono recati presso il capoluogo friulano per omaggiare un uomo di sport, e di calcio, come Giovanni Galeone del loro ultimo saluto.