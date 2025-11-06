Passerini: "Nel CdA del Milan è entrato un uomo sportivo, italiano, con un curriculum di sport interessante"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul bilancio del Milan, approvato ieri con la conferenza stampa a margine tenuta dal presidente Paolo Scaroni: "Il Milan cresce: cresce in campo, fuori e come società. È stato fatto registrare il terzo utile di bilancio consecutivo chiuso al 30 giugno 2025: è un segnale che viene mandato, da un punto di vista contabile, di solidità. Sono anche cresciuti i ricavi. Nel CdA è entrato Calvelli: un uomo sportivo, italiano, con un curriculum di sport interessante, dato che arriva dalle alte sfere del circuito ATP del tennis maschile. Poi, comunque, servono i risultati di campo, anche perché, senza quelli, i bilanci in positivo non servono. Premettendo una cosa: nel calcio attuale, non si può scordare l'altra partita dei conti; oggi, se non c'è un business plan, non si può fare calcio. Scaroni ha sottolineato una cosa giusta alla mia domanda sul perché i tifosi debbano tifare anche per il bilancio in positivo: perché il bilancio sano è una conditio sine qua non per poi ottenere risultati positivi, anche se poi bisogna azzeccare le scelte di campo, come quella dell'allenatore. Se perdi e non vai in Champions, ti tocca vendere i giocatori, come nel caso di Reijnders la cui plusvalenza è stata iscritta al bilancio del 2024-2025".

IL PUNTO DI PIETRO MAZZARA SUL NUOVO CDA DEL MILAN

Nel corso del media briefing tenutosi a margine dell’assemblea degli azionisti, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha confermato l’ingresso di Massimo Massimo Calvelli all’interno del Consiglio d’amministrazione del club rossonero. Il manager toscano, 50 anni, da poco ha lasciato il ruolo di amministratore delegato del circuito ATP di tennis per ricoprire la posizione di CEO International RedBird e Operating Partner di RedBird Capital Partener da luglio 2025. Alla luce di questa decisione, la nuova composizione del consiglio d’amministrazione del Milan è rimasta invariata nel numero, ovvero dodici elementi, con Calvelli che ha preso il posto di Mark Dowley. Di seguito la nuova composizione del consiglio d’amministrazione di AC Milan: Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gerald Cardinale JR, Gordon Matthew Singer, Randy Lewis Levine, Riccardo Stefanelli, Dominic Mitchell, Robert Klein, David Castelblanco, Alfredo Craca e Massimo Calvelli.