ufficiale Francia, non convocato Rabiot. Ci sono Maignan e Nkunku

Didier Deschamps, ct della Francia, ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Ucraina e Azerbaigian: presenti i milanisti Mike Maignan e Christopher Nkunku, mentre è assente Adrien Rabiot, out da un mese per un infortunio subito proprio con la nazionale francese.

I CONVOCATI

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba

Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernadez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaïre-Emery

Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku

LE PAROLE DI DESCHAMPS SUI CALENDARI

Il commissario tecnico francese ha poi parlato in conferenza stampa della emergenza infortuni, spesso collegata all'alto numero di partite: "Varrebbe la pena alzare ulteriormente l'allarme? I fatti sono chiari, che provengano dai giocatori, dai selezionatori o dagli allenatori. Il calendario è quello che è. Ovviamente, l'accumulo di partite, con l'ulteriore onere dei viaggi, alcuni piuttosto lunghi... La stanchezza è sempre stata un fattore. Ci sono molte partite con periodi di recupero molto più brevi e praticamente nessun tempo di preparazione. I giocatori sono assunti dai loro club; gli unici che possono avere una vera influenza sono i giocatori. Ma è come può succedere a te: non sono sicuro che tu voglia andare contro i tuoi datori di lavoro. Il 90% dei giocatori gioca meno, ma il 10% migliore, i giocatori internazionali, gioca molto di più, e questo è un problema. C'è la stanchezza fisica, ma anche quella psicologica, che è molto più significativa e difficile da valutare. Ci sono più partite, più competizioni: piace a tutti? Il dibattito è aperto, ma i fatti sono lì. I calendari sono molto pieni".