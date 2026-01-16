De Paola: "Voglio vedere Allegri quando dovrà proporre gioco. Prima o poi lo dovrà fare"

La vittoria del Milan a Como, in rimonta e con il risultato di 1-3, ha fatto risvegliare la sterile lotta tra giochisti e risultatisti. I rossoneri hanno tirato 4 volte in porta e hanno segnato 3 gol, i lariani hanno tenuto il pallone e tirato sei volte nello specchio ma ne hanno realizzato solamente uno. Questo è stato uno dei temi assolutamente principali della puntata del venerdì di Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio. Durante la trasmissione è intervenuto anche il giornalista Paolo De Paola. Le sue dichiarazioni.

Como che gioca ma perde contro il Milan:

"Il gioco piace, ma avevi la partita in pugno e non puoi perdere 3-1. C'è qualcosa che non va nel proporre il gioco. E non puoi prendertela dopo con i giornalisti. E' il risultato più bugiardo di sempre, ma non puoi perdere 3-1. Mi piace la filosofia di Fabregas, ma vedo che giocano con troppa leggerezza. Le sciocchezze che ha fatto Kempf e non solo non sono perdonabili a questi livelli. Non puoi essere così ingenuo dietro. Vedo poi un inutile assalto che non si concretizza mai. In questo calcio non si può più continuare a vincere nel modo in cui fa Allegri comunque. Un calcio che manca di proposta offensiva. Voglio vedere quando Allegri dovrà proporre gioco. Prima o poi lo dovrà fare".