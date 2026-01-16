Serie A, Pisa-Atalanta si decide in 5 minuti: è 1-1 all’Arena

di Andrea La Manna

È stata una bella partita ma bloccata quella tra Pisa e Atalanta che hanno aperto la 21esima giornata di Serie A. Nel secondo tempo ha cercato con insistenza il gol che è stato trovato al 83' da Nicola kristovic. Semrbava fatta per gli uomini di Raffaele Palladino ma solo 4 minuti dopo, al 87' il Pisa pareggia con un gran gol di Durosinmi. 1 punto a testa che non serve molto alle due squadre per la classifica ma che dà tanto morale agli uomini di Gilardino. 

IL TABELLINO 
PISA-ATALANTA 1-1
83' Nikola kristovic
87' Rafiu Durosinmi