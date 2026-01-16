Orsi: "Como gran partita ma poi perde intensità e lì escono i grandi campioni del Milan"

La vittoria del Milan a Como, arrivata in rimonta con il risultato di 1-3 grazie al gol di Nkunku, la doppietta di Rabiot e le parate di Maignan, ha creato parecchio rumore squarciando nuovamente il velo sulla grande diatriba degli ultimi anni: giochisti vs risultatisti. Alla fine dei 90 minuti c'è stato un Como che ha creato di più ma segnato un gol, a fronte di un Milan che ha creato tre occasioni mettendole tutte in fondo al sacco. Sul tema si è espresso anche Fernando Orsi, ex calciatore e opinionista, intervenuto a Radio 24 come ospite di Tutti Convocati.

Il commento di Fernando Orsi sulla partita che il Milan ha vinto a Como per 1-3, grazie ai suoi uomini francesi: "ll Como ha fatto una gran partita, ma Allegri sa benissimo che ogni tanto puoi trovarlo scoperto, le squadre come il Como può succedere che perdano intensità nella partita e lì escono i grandi campioni di un avversario come il Milan"