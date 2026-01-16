Maignan e un dato formidabile: è il migliore in Italia per reti subite evitate

Che Maignan fosse un incredibile portiere già lo sapevamo, negli anni ha sempre dimostrato, salvo alcuni momenti di difficoltà, la sua importanza e la sua incredibile bravura nel fornire parate di livello estremamente difficile che hanno tenuto molto spesso il Milan a galla. Per questo che il rinnovo, che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, è di altissima priorità perchè un portiere del suo calibro è difficile da trovare.

A confermare quanto detto nelle righe precedenti, non solo le partite che Mike gioca ma anche i dati, i numeri, dimostrano concretamente quanto sia importante il francese per i rossoneri. Come riporta OptaPaolo sul suo profilo X, Mike Maignan è il portiere che ha evitato di subire il maggior numero di gol (7.7) in questa stagione di Serie A, il francese ha infatti concesso 16 reti rispetto ai 23.7 Expected Goals subiti in porta.