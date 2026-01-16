Ravezzani ironico: “Fu vero culo? Ai posteri l’ardua sentenza. Ma se il Milan ha 43 punti…”

Oggi alle 23:20News
di Andrea La Manna

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato la partita andata in scena ieri sera al Sinigaglia tra Como e Milan. Queste le sue parole:

“Fu vero culo? Ai posteri l’ardua a sentenza. Parafrasando, se mi permettete, Manzoni che si riferiva a Napoleone, è la domanda che si pone al condottiero Massimiliano Allegri. Il Milan vince 1-3 e i detrattori e i giochisti dicono che, dati alla mano, il Milan è stato fortunato e basta, è stato fortunato a Firenze con la traversa colpita, che è stato fortunato con il Genoa rigore sbagliato al 90’, certamente la fortuna ha un ruolo importante nel calcio e anche nella partita del Milan con il Como la fortuna è servita. Però ci sono delle cose da dire. Il Milan vince 3-1 non 1-0, c’è da dire per esempio che il computo dei tiri totali, 17 del Como e 7 del Milan, farebbero pensare che il Como avrebbe meritato molto di più e così è, però ha perso. Se vogliamo però il Milan potrebbe dire che nella prima partita di campionato che aveva perso, i rossoneri avevamo concluso 24 volte contro le 4 della Cremonese. Ci sono due valutazioni da fare: la prima che la fortuna esiste nel calcio, spesso e volentieri è determinante, l’altra invece è che se però una squadra arriva a metà stagione e ha 43 punti non può essere solo fortuna”