Ravezzani ironico: “Fu vero culo? Ai posteri l’ardua sentenza. Ma se il Milan ha 43 punti…”

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato la partita andata in scena ieri sera al Sinigaglia tra Como e Milan. Queste le sue parole:

“Fu vero culo? Ai posteri l’ardua a sentenza. Parafrasando, se mi permettete, Manzoni che si riferiva a Napoleone, è la domanda che si pone al condottiero Massimiliano Allegri. Il Milan vince 1-3 e i detrattori e i giochisti dicono che, dati alla mano, il Milan è stato fortunato e basta, è stato fortunato a Firenze con la traversa colpita, che è stato fortunato con il Genoa rigore sbagliato al 90’, certamente la fortuna ha un ruolo importante nel calcio e anche nella partita del Milan con il Como la fortuna è servita. Però ci sono delle cose da dire. Il Milan vince 3-1 non 1-0, c’è da dire per esempio che il computo dei tiri totali, 17 del Como e 7 del Milan, farebbero pensare che il Como avrebbe meritato molto di più e così è, però ha perso. Se vogliamo però il Milan potrebbe dire che nella prima partita di campionato che aveva perso, i rossoneri avevamo concluso 24 volte contro le 4 della Cremonese. Ci sono due valutazioni da fare: la prima che la fortuna esiste nel calcio, spesso e volentieri è determinante, l’altra invece è che se però una squadra arriva a metà stagione e ha 43 punti non può essere solo fortuna”