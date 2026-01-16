Como-Milan 1-3, Pellegatti: "Non sto con i milanisti che urlano ai giocatori e ad Allegri 'Vergogna!'"

Carlo Pellegatti, sulla sua pagina su Instagram, ha pubblicato questo commento dopo la vittoria del Milan sul campo del Como per 3-1: "Io STO con quei tifosi del Milan che alla fine della partita, sotto la pioggia, hanno applaudito i Ragazzi, che hanno lottato, sofferto e vinto, che sono secondi in classifica. Quei tifosi che poi hanno cantato: 'Forza lotta vincerai!'

Io NON STO con i milanisti che urlano, ai loro giocatori e a Max Allegri: “VERGOGNA!”, dopo una partita da Ragazzi della Via Paal. Con quelli che scrivono oppure dicono di VERGOGNARSI di questo Milan, che ci sta regalando un campionato emozionante! Io non mi sono mai VERGOGNATO del nostro caro vecchio Milan!!!".