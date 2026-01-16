Maignan festeggia a suo modo: "La forza della mentalità"

vedi letture

Mike Peterson Maignan. Partita spettacolare del portiere e del capitano del Milan a Como: dopo una piccola sbavatura sul corner che ha portato in vantaggio i lariani, il francese ha vestito il mantello da Supereroe compiendo una serie di parate spettacolari che hanno certificato - una volta ancora di più - perché è il portiere più forte della Serie A e soprattutto perchè il Milan sta facendo di tutto per rinnovarlo. Anche i giocatori del Como hanno alzato bandiera bianca, come testimonia il bell'abbraccio che Douvikas scambia con Mike dopo il miracolo a inizio ripresa su Nico Paz, l'ennesimo.

Mike Maignan sui propri canali social ha festeggiato a modo suo: "La forza della mentalità". Rilevante il commento di Matteo Gabbia che scrive in caps lock: "Capitanooo", con tanto di cuore e "ti voglio bene".