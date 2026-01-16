Bocci: "Il Milan non molla. Non ha la qualità di Inter e Napoli, ma..."

Alessandro Bocci, sulle pagine del Corriere della Sera in edicola oggi, ha commentato così la lotta per scudetto tra Inter, Milan e Napoli: "Il campionato alla milanese. Il Diavolo, soffrendo e rischiando, si lancia all’inseguimento dell’Inter. Chivu, che all’intervallo della partita di Como sognava la fuga, mostra lo stesso un sorriso sornione. Intanto, nella doppia giornata dei recuperi, ha messo 6 punti tra sé e Conte, che considera sempre il rivale numero uno per lo scudetto e dopo 20 giornate ha un punto in più rispetto all’ultimo Inzaghi. Senza contare che nelle prossime tre gare con Udinese, Pisa e Cremonese può allungare il passo anche se nel mezzo dovrà misurarsi con le salite della Champions, l’Arsenal a San Siro e il Borussia a Dortmund, occasioni per rompere il tabù negli scontri diretti. Il tallone d’Achille.

Il Milan però non molla. Cinico e letale, ritrova la vittoria in riva al Lago dopo un primo tempo maledettamente complicato. Il Diavolo va sotto e rischia il capitombolo, salvato dalle parate di Maignan e dalla forza esplosiva di Rabiot, che conquista prima dell’intervallo il rigore trasformato da Nkunku e nella ripresa completa la rimonta con una formidabile doppietta. Allegri è in allarme sino quasi al 90’ perché il Como, giovane e impertinente, ma molto ingenuo, ci prova prima del definitivo 3-1 con l’inarrestabile Nico Paz, fermato da una traversa e un palo. Il Milan resiste. Spietato e resiliente. Non ha la qualità di Inter e Napoli, però ha perso una volta sola e a differenza della capolista è letale negli scontri con le pari grado. Il Diavolo, che ha sprecato 13 punti contro le squadre della parte della destra della classifica, dovrà fare attenzione domenica al Lecce e poi si giocherà gran parte delle sue carte nella doppia trasferta con Roma e Bologna".