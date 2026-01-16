Ravezzani: "Fabregas mediti: il calcio ha come fine ultimo solo il risultato"
La vittoria del Milan a Como, arrivata in rimonta con il risultato di 1-3 grazie al gol di Nkunku, la doppietta di Rabiot e le parate di Maignan, ha creato parecchio rumore squarciando nuovamente il velo sulla grande diatriba degli ultimi anni: giochisti vs risultatisti. Alla fine dei 90 minuti c'è stato un Como che ha creato di più ma segnato un gol, a fronte di un Milan che ha creato tre occasioni mettendole tutte in fondo al sacco. Sul tema si è espresso anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia.
Il commento a freddo, nel day after della gara, di Fabio Ravezzani sul profilo personale X: "Non sono un risultatista convinto. Però Fabregas mediti: il calcio ha come fine ultimo solo il risultato. Se a fine stagione il Como andrà oltre i suoi mezzi avrà ragione lui o Allegri. Tutto il resto sono geremiadi. Se giochi bene e perdi sempre hai un problema grosso".
