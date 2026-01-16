Fabrizio Romano: "Dall’agenzia che segue gli interessi di Maignan arrivano messaggi sempre più positivi e ottimisti a proposito di accordarsi sulle commissioni"

vedi letture

Nel corso del suo consueto video su YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul rinnovo di Maignan col Milan. Queste le sue parole:

“Maignan, con le sue parate da campione, è uno dei protagonisti della Serie A, una delle firme di questo Milan che rincorre l’Inter in testa alla classifica. Mike Maignan che, come dicevo nelle ultime settimane, fa filtrare un ottimismo, tramite anche i suoi agenti, al rinnovo con il Milan. Si sta procedendo bene. La base d’accordo è fatta da giorni: 5 milioni netti, 2 di bonus. Il contratto è pronto. Si sta lavorando alle commissioni che porteranno al rinnovo. Vi raccontavo che anche dall’agenzia che segue gli interessi di Maignan arrivino messaggi sempre più positivi, sempre più ottimisti a proposito di accordarsi sulle commissioni. È stata fatta una richiesta economica importante al Milan, possiamo dire che il giocatore è sempre più orientato al rinnovo. Non solo sulla parte economica, che è già accordata, ma anche sulla parte progettuale. Maignan ha voglia di continuare al Milan, si sta lavorando con i suoi agenti per avere l’ultimo ok e poi procedere alle firme per un nuovo contratto per i prossimi 5 anni”.