Braglia: "Allegri? Non un grande allenatore. Con un portiere normale quelle tre azioni sono gol"

vedi letture

La vittoria del Milan a Como, in rimonta e con il risultato di 1-3, ha fatto risvegliare la sterile lotta tra giochisti e risultatisti. I rossoneri hanno tirato 4 volte in porta e hanno segnato 3 gol, i lariani hanno tenuto il pallone e tirato sei volte nello specchio ma ne hanno realizzato solamente uno. Questo è stato uno dei temi assolutamente principali della puntata del venerdì di Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio. Durante la trasmissione è intervenuto anche l'ex portiere Simone Braglia. Il suo pensiero.

Como che gioca ma perde contro il Milan:

"La differenza l'ha fatta Maignan che ha parato. Ha fatto tre interventi da urlo, con un portiere normale quelle tre azioni sono gol. Anche lo scorso anno il neo di Fabregas è stata una difesa non proprio impenetrabile. La difesa però quest'anno non ha mai sofferto in maniera eclatante. È una squadra che le manca solo il finalizzatore. Il difetto vero è dovuto a una mancanza di esperienza, dovuta alla giovane età. È una squadra che se acquisisce quella esperienza e concretezza dietro e davanti, può diventare una mina vagante pericolosa. Il Milan se non esce dal guscio anche con le squadre medio-piccole, farà fatica a lottare per lo Scudetto. Allegri? E' un ottimo allenatore ma non un grande, perché non ha vinto a livello internazionale"