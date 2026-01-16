Colombo: "Restare al Genoa? Voglio assolutamente che succeda"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50
di Federico Calabrese

Lorenzo Colombo potrebbe presto diventare a tutti gli effetti un calciatore del Genoa. In prestito dal Milan, si sta avvicinando il raggiungimento delle condizioni per cui scatterebbe l'obbligo di riscatto. Un obbligo che farebbe felice Colombo, come dichiarato in un'intervista alla Repubblica.

Le sue parole: "Sarei molto contento chiaramente perché mi sto trovando benissimo. Mi piace la città, il centro sportivo, lo staff, mi piace tutto della società, sono innamorato dello stadio. Voglio assolutamente che succeda". 