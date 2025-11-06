Deschamps sul contratto di Maignan: "Sistemare la propria situazione personale prima di una competizione importante è la cosa migliore"

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa anche della situazione di Mike Maignan, in scadenza di contratto con il Milan: "In passato ho fatto firmare contratti ai giocatori durante le competizioni come la Coppa del Mondo. Non dipende da me; è una questione di discussione con i club. Oggi l'influenza è minore; credo che i giocatori la prendano con più calma. Ciononostante, idealmente, sistemare la propria situazione personale prima di una competizione importante è la cosa migliore."

IL PUNTO SU MAIGNAN

Con il rigore neutralizzato a Paulo Dybala Mike Maignan è tornato ad essere decisivo. Il francese continua ad essere preso di mira per via della situazione contrattuale nella quale si trova, con il Milan che comunque farà un tentativo nelle prossime settimane per capire se cercare di convincere il suo capitano ad accettare l'offerta di prolungamento e restare in rossonero. Al momento, però, le possibilità che Maignan resti sono veramente basse, ma questo non impedisce al club di essere fiducioso di cambiare la situazione in essere, anche perché da qui alle prossime settimane potrebbe letteralmente accadere di tutto, e chissà che il francese non possa essere convinto da Massimiliano Allegri, che in questo discorso svolgerà un ruolo decisivo.

La priorità si chiama Mike Maignan, quindi il Milan farà il possibile per cercare di trattenere il francese. Qualora il giocatore chiudesse la porta ad una permanenza in rossonero, il club andrebbe alla ricerca di portieri in grado di sostituirlo, profili che la società già starebbe seguendo per evitare di farsi trovare poi impreparata. Al momento sono tre gli estremi difensori sul taccuino di Igli Tare: Elia Caprile del Cagliari, Zion Suzuki del Parma e Noah Atubolu del Friburgo, che in questa stagione ha subito 15 gol in 13 apparizioni stagionali, collezionando 5 clean sheets, tre dei quali in Bundesliga.