Nosotti: "A dispetto di quello che molti dicono, Allegri è cresciuto perché si confronta e ha studiato"

Marco Nosotti, giornalista di SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera su Massimiliano Allegri: "Max è cresciuto perché a dispetto di quello che molti possono dire si confronta, ha studiato. Ha capacità di delegare e di gestire lo staff perché è importante ma gli altri non li ha dimenticati. Sabato e domenica poi quando c’è da fare l’allenatore è l’uomo geniale e pragmatico che ho sempre visto, sa allenare anche dietro le quinte, sa parlare, sa creare empatia e sa cosa ci vuole anche nei momenti difficili. Max sa cosa è meglio per l’azienda, poi ovviamente c’è il campo e soprattutto i giocatori che sono al centro della sua idea di calcio“.

MILAN, IL PUNTO INFERMERIA

Mancano appena tre giorni alla prossima partita del Milan. I rossoneri saranno impegnati sabato 8 novembre alle 20.45 allo stadio "Ennio Tardini" contro il Parma: scontro valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per la formazione rossonera di andare alla sosta, l'ultima dell'anno solare 2025, almeno a un punto dalla vetta dove si trova in solitaria il Napoli. Al rientro dalla pausa ci sarà subito il derby contro l'Inter e dunque non sbagliare con una "piccola" questa volta appare davvero cruciale. La situazione infermeria sta piano piano migliorando, anche se è bene dirlo sotto voce visto l'andazzo delle ultime settimane. Ieri a Milanello sono arrivate buone notizie da Christian Pulisic, miglior giocatore del campionato fino all'infortunio di metà ottobre, che si è allenato in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri: da capire se lo statunitense sarà lasciato partire per il ritiro della sua Nazionale. Adrien Rabiot spinge per rientrare ma lo staff rossonero, considerata la delicatezza del soleo, vuole andarci con i piedi di piombo: l'ideale sarebbe tenere il francese a riposo contro il Parma e farlo recuperare totalmente durante la sosta, evitando anche la chiamata della Francia che intanto lo ha inserito tra i pre-convocati. Tutta da valutare la situazione di Santiago Gimenez che, un po' a sorpresa, si è chiamato fuori con un post social in cui denuncia un suo problema alla caviglia: anche per lui si lavorerà durante la pausa in vista di un recupero completo.