La prima senza Pioli della Fiorentina sarà a Mainz: il programma odierno della Conference League

Si riporta di seguito il programma della terza giornata di Conference League:

ORE 18.45

Noah (Arm)-Sigma Olomouc (Cec)

Aek Larnaca (Cip)-Aberdeen (Sco)

Samsunspor (Tur)-Hamrum (Mal)

Aek Atene (Gre)-Shamrock (Irl)

Kuopio (Fin)-Slovan Bratislava (Slv)

Celje (Slo)-Legia Varsavia (Pol)

Magonza (Ger)-Fiorentina (Ita)

Sparta Praga (Cec)-Rakow (Pol)

Shakhtar (Ucr)-Breidablik (Isl)

ORE 21

Rapid (Aut)-Craiova (Rom)

Shelbourne (Irl)-Drita (Kos)

Losanna (Svi)-Omonoia (Cip)

Hacken (Sve)-Strasburgo (Fra)

Skhkendija (Mac)-Jagiellonia (Pol)

Red Imps (Gib)-Rijeka (Cro)

Rayo (Spa)-Lech Poznam (Pol)

Crystal Palace (Ing)-Az Alkmaar (Ola)

Dynamo Kiev (Ucr)-Zrinjski (Bos)

MILAN, IL PUNTO INFERMERIA

Mancano appena tre giorni alla prossima partita del Milan. I rossoneri saranno impegnati sabato 8 novembre alle 20.45 allo stadio "Ennio Tardini" contro il Parma: scontro valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per la formazione rossonera di andare alla sosta, l'ultima dell'anno solare 2025, almeno a un punto dalla vetta dove si trova in solitaria il Napoli. Al rientro dalla pausa ci sarà subito il derby contro l'Inter e dunque non sbagliare con una "piccola" questa volta appare davvero cruciale. La situazione infermeria sta piano piano migliorando, anche se è bene dirlo sotto voce visto l'andazzo delle ultime settimane. Ieri a Milanello sono arrivate buone notizie da Christian Pulisic, miglior giocatore del campionato fino all'infortunio di metà ottobre, che si è allenato in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri: da capire se lo statunitense sarà lasciato partire per il ritiro della sua Nazionale. Adrien Rabiot spinge per rientrare ma lo staff rossonero, considerata la delicatezza del soleo, vuole andarci con i piedi di piombo: l'ideale sarebbe tenere il francese a riposo contro il Parma e farlo recuperare totalmente durante la sosta, evitando anche la chiamata della Francia che intanto lo ha inserito tra i pre-convocati. Tutta da valutare la situazione di Santiago Gimenez che, un po' a sorpresa, si è chiamato fuori con un post social in cui denuncia un suo problema alla caviglia: anche per lui si lavorerà durante la pausa in vista di un recupero completo.