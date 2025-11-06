Saelemaekers: "Due anni lontano da casa, ma sono cresciuto dentro e fuori dal campo"
MilanNews.it
Alexis Saelemaekers ha parlato ai canali ufficiali del club, analizzando vari argomenti.
Il ritorno al Milan.
"Quando sono andato via mi sono messo in discussione, so che il Milan è tra i migliori club al mondo. Andare via per un'altra squadra significava che qualcosa non era andata bene. Ringrazio Bologna e Roma che mi hanno aiutato a crescere come persona e calciatore, ho avuto la fortuna di tornare qui nel posto in cui mi sento a casa. Ci sono stati tutti gli elementi, con il mister e il gruppo, per sentirmi bene. Oggi posso dimostrarlo sul campo. Due anni difficili lontano da casa, ma sono cresciuto dentro e fuori dal campo".
