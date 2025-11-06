Roma in emergenza: si ferma anche Bailey per una lesione dopo la partita col Milan

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 19:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - È una Roma in emergenza quella che partirà per la Scozia tra poche ore in vista della gara di Europa League contro Rangers. Dopo Dybala anche Patrick Bailey si ferma per una lesione del bicipite femorale sinistro. Come l'argentino sarà fuori tre settimane, ma Gasperini per la gara di domani non potrà contare nemmeno su Ferguson per un attacco con scelte obbligate. Ancora assente dai convocati anche Angelino. (ANSA).