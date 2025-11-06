Litigio Lookman-Juric durante Marsiglia-Atalanta. La spiegazione del tecnico

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Lookman é parso molto contrariato al momento della sostituzione contro il Marsiglia, "ma sono cose che succedono a caldo, l'importante é l'Atalanta. Sono cose che commentiamo più o meno ogni domenica, a volte ci sono reazioni scomposte di un giocatore che non vorrebbe uscire, ma tutto finisce lì". Ivan Juric, tecnico dei bergamaschi, ha commentato così il momento di tensione vissuto con il suo attaccante.

Sulla vittoria in casa della squadra di Roberto De Zerbi a Sky Sport ha aggiunto: "E' stata una balla partita, siamo stati sfortunati per il rigore ed il gol annullato, però é una vittoria meritata". La stagione non é partita benissimo, ma "finora per me non é mancato proprio niente - ha aggiunto l'allenatore -, é normale che se i risultati non arrivano si crea un ambiente negativo, ma vedo i ragazzi allenarsi sempre bene e dare tutto in campo". (ANSA).