Gol alla Messi per Lamine Yamal. Ma il 18enne respinge i paragoni

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Uno scambio in area, una doppia finta, poi il tocco di esterno sinistro a beffare il portiere: e' un gol "alla Messi" quello che ha restituito al Barcellona il miglior Lamine Yamal, ieri a Bruges,in Champions. Il Barca non e' andato oltre il 3-3, rischiando anche di capitolare per i tanti errori difensivi; ma dopo un avvio difficile di stagione, il suo asso sembra aver ritrovato la forma migliore. "Cerco solo di fare del mio meglio. È stata un'azione molto veloce, Fermín mi ha passato di tacco e ho concluso bene, ma mi resta il fatto che non siamo riusciti a vincere e spero di riuscirci la prossima volta", ha detto Yamal. "Un gol alla Messi? Lui ne ha segnati mille cosi', non posso paragonarmi: cerco la mia strada, e spero di segnarne tanti altri".

Yamal ha parlato anche delle voci sulle sue condizioni fisiche. "Si è parlato molto della mia pubalgia, della mia tristezza, ma erano tutte bugie. Ero lo stesso di sempre, molto felice, concentrato sul mio gioco. Ho lavorato per tornare a giocare a questo livello, quello in cui mi diverto di più" (ANSA).