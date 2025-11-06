Juric prima di OM-Atalanta: "Proverò a essere come Allegri che è sempre perfetto"

Oggi alle 23:30News
di Federico Calabrese

Una promessa non rispettata? Alla vigilia della sfida di Champions contro l’Olympique Marsiglia, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric aveva risposto così  alla domanda dei giornalisti di Sky Sport che gli chiedono di essere meno duro e sorridere di più: “Sono una persona leggera, a volte felice, a volte più duro. Ma prenderò il consiglio e proverò a essere come Allegri che è sempre perfetto".

Nonostante questo, però, sul campo è successo ben altro. La tensione con Ademola Lookman, nel momento della sostituzione del nigeriano, è apparsa tutt'altro che serena.