Juric prima di OM-Atalanta: "Proverò a essere come Allegri che è sempre perfetto"
Una promessa non rispettata? Alla vigilia della sfida di Champions contro l’Olympique Marsiglia, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric aveva risposto così alla domanda dei giornalisti di Sky Sport che gli chiedono di essere meno duro e sorridere di più: “Sono una persona leggera, a volte felice, a volte più duro. Ma prenderò il consiglio e proverò a essere come Allegri che è sempre perfetto".
Nonostante questo, però, sul campo è successo ben altro. La tensione con Ademola Lookman, nel momento della sostituzione del nigeriano, è apparsa tutt'altro che serena.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
