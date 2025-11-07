San Siro, Fontana sull'indagine della Procura: "Mi auguro venga fatta luce sulla situazione al più presto possibile"
Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è intervenuto a RTL per commentare l’indagine aperta dalla Procura in merito alla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan:“Mi auguro che l’indagine della Procura sia un atto dovuto derivante dal fatto che qualcuno ha presentato un esposto e che venga fatta luce sulla situazione al più presto possibile.
La procedura è già di per se complicata e lunga, è chiaro che con anche degli elementi giudiziari davanti a rallentare il procedimento diventa difficile. Nuovo stadio? Lo sport è cambiato, così come la società e anche gli stadi, Milano ha necessità di averne uno nuovo“.
