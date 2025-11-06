Chiellini apre alla possibilità che Spalletti possa iniziare un ciclo alla Juventus
(ANSA) - TORINO, 04 NOV - "Anche in passato volevamo aprire cicli, Spalletti ha l'esperienza e lo status per crearlo: la volontà comune è andare oltre agli otto mesi": così il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, parla del futuro della panchina bianconera. "Sta cercando di evitare cambi drastici e allo stesso tempo portare la sua esperienza - aggiunge ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona - e adesso dobbiamo risalire in questa competizione, i tre punti sarebbero importanti".
Sul futuro di Vlahovic: "E' concentrato e pensa solo alla Juve, la porta non è chiusa per nessuno e a tempo debito ne parleremo" conclude Chiellini sull'attaccante serbo in scadenza a giugno. (ANSA).
Pubblicità
News
F. Galli: "Il Milan sta uscendo da un momento di difficoltà dovuto al fatto che la rosa è abbastanza corta"
Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derbydi Franco Ordine
Le più lette
2 Chiariello: "Vogliamo capire perché il Napoli con il Milan 38 minuti in superiorità numerica non ha trovato il gol"
3 Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
Primo Piano
Un Milan sempre più "allegriano". E Max, alla distanza, sa come gestire i momenti clou della stagione
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com