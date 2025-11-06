Chiellini apre alla possibilità che Spalletti possa iniziare un ciclo alla Juventus

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - "Anche in passato volevamo aprire cicli, Spalletti ha l'esperienza e lo status per crearlo: la volontà comune è andare oltre agli otto mesi": così il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, parla del futuro della panchina bianconera. "Sta cercando di evitare cambi drastici e allo stesso tempo portare la sua esperienza - aggiunge ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona - e adesso dobbiamo risalire in questa competizione, i tre punti sarebbero importanti".

Sul futuro di Vlahovic: "E' concentrato e pensa solo alla Juve, la porta non è chiusa per nessuno e a tempo debito ne parleremo" conclude Chiellini sull'attaccante serbo in scadenza a giugno. (ANSA).