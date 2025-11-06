Verso la trasferta di Parma: il Milan non vince al Tardini dal 2020-21

di Lorenzo De Angelis

Sabato sera il Milan sarò ospite del Parma all'Ennio Tardini per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. I precedenti sorridono al Diavolo, che in 35 partite in terra emiliana ha vinto in 16, pareggiando in 10 e perdendo in 9, l'ultima nella scorsa stagione. 

La trasferta di Parma è da sempre ostica per il Milan, che non ci vince dalla stagione del ritorno in Champions, 2020-21, quando grazie a Rebic, Kessié e Leao il Diavolo di Stefano Pioli riuscì ad imporsi per 3 a 1 sui ducali di D'Aversa, la cui rete venne segnata da Gagliolo. 