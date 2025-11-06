Europa League, la Roma vince a Glasgow. Il Bologna in 10 pareggia in casa

Europa League, la Roma vince a Glasgow. Il Bologna in 10 pareggia in casaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:59News
di Manuel Del Vecchio

Serata agrodolce per le italiane impegnate in Europa. Dopo la sconfitta-beffa della Fiorentina contro il Mainz la Roma di Gasperini trova la vittoria in Europa League contro i Rangers. La decidono le reti di Soule e Pellegrini, entrambe nel primo tempo.

Solo 0-0 per il Bologna, che però gioca gran parte della gara contro il Brann in dieci uomini per l'espulsione diretta di Lykogiannis.