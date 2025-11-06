Messi: "Ritiro? Non ci penso e non mi preoccuperà quel momento"

Non è ancora arrivato il momento del ritiro per Lionel Messi. In un'intervista con il sindaco di Miami, la Pulga ha dichiarato: "Non ci penso, né mi preoccupo. Cerco di godermi quello che faccio ogni giorno, sapendo che il tempo passa. Perciò mi godo tutte quelle cose a cui, quando sei giovane, non presti attenzione.

Mi concentro sul godermi il presente, non il futuro o ciò che potrebbe arrivare. Non è qualcosa a cui ho pensato e non mi preoccupa il momento in cui mi ritirerò. Sarò io ad apprezzare tutto ciò che ho fatto nella mia carriera. Per ora, si tratta di continuare a divertirsi e a giocare".