Messi: "Ritiro? Non ci penso e non mi preoccuperà quel momento"
MilanNews.it
Non è ancora arrivato il momento del ritiro per Lionel Messi. In un'intervista con il sindaco di Miami, la Pulga ha dichiarato: "Non ci penso, né mi preoccupo. Cerco di godermi quello che faccio ogni giorno, sapendo che il tempo passa. Perciò mi godo tutte quelle cose a cui, quando sei giovane, non presti attenzione.
Mi concentro sul godermi il presente, non il futuro o ciò che potrebbe arrivare. Non è qualcosa a cui ho pensato e non mi preoccupa il momento in cui mi ritirerò. Sarò io ad apprezzare tutto ciò che ho fatto nella mia carriera. Per ora, si tratta di continuare a divertirsi e a giocare".
Pubblicità
News
Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derbydi Franco Ordine
Le più lette
2 Chiariello: "Vogliamo capire perché il Napoli con il Milan 38 minuti in superiorità numerica non ha trovato il gol"
3 Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
Primo Piano
Un Milan sempre più "allegriano". E Max, alla distanza, sa come gestire i momenti clou della stagione
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com