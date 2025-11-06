Buffon elogia Allegri: “Persona onesta intellettualmente. Dà sempre un’identità alle sue squadre”

Intervenuto come ospite nell'ultima puntata del podcast Viva el Futbol, l'ex portiere e bandiera della Juventus Gigi Buffon ha parlato di Massimiliano Allergi e delle sue qualità che, a prescindere dall'apprezzamento o meno verso il suo stile di gioco, sono da riconoscere. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Mi dici in quanti hanno l’onestà intellettuale di andare in conferenza e dire che la Roma la prima mezz’ora meritava di andare in vantaggio, tu non senti mai dire una cosa del genere a un allenatore, da quel punto di vista è ineccepibile. Poi dal 35’ al 60’ potevano essere pure 4-0, a differenza di quello che ha fatto col Pisa, dopo il primo goal è andato a cercare il secondo. Che piaccia o no lui un’identità alla squadra la dà perchè la squadra di Allegri la vedi, è sempre una squadra ordinata che prende pochi goal, le sue squadre sono sempre equilibrate. Non si può non riconoscere che da quando è arrivato lui il Milan sembra una candidata a vincere lo scudetto, ma non solo per quello che fa in campo ma anche per quello che non succede fuori.