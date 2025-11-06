Bomber Pavlovic: è il terzo rossonero per gol in stagione
MilanNews.it
Strahinja Pavlovic con Massimiliano Allegri è cresciuto tanto, non solo sotto l'aspetto fisico ma anche mentale. Il serbo ha acquisito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, ed il gol segnato domenica alla Roma ne è la dimostrazione: 13,7 secondi per arrivare da una parte all'altra del campo e superare Svilar.
Con la rete segnata ai giallorossi, Pavlovic ha firmato la 2^ rete del 2025-2026, eguagliando il proprio record personale della passata stagione e diventando il terzo giocatore del Milan per gol in stagione dopo Leao e Pulisic.
Pubblicità
News
Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derbydi Franco Ordine
Le più lette
2 Chiariello: "Vogliamo capire perché il Napoli con il Milan 38 minuti in superiorità numerica non ha trovato il gol"
3 Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
Primo Piano
Un Milan sempre più "allegriano". E Max, alla distanza, sa come gestire i momenti clou della stagione
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com