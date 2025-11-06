Bomber Pavlovic: è il terzo rossonero per gol in stagione

vedi letture

Strahinja Pavlovic con Massimiliano Allegri è cresciuto tanto, non solo sotto l'aspetto fisico ma anche mentale. Il serbo ha acquisito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, ed il gol segnato domenica alla Roma ne è la dimostrazione: 13,7 secondi per arrivare da una parte all'altra del campo e superare Svilar.

Con la rete segnata ai giallorossi, Pavlovic ha firmato la 2^ rete del 2025-2026, eguagliando il proprio record personale della passata stagione e diventando il terzo giocatore del Milan per gol in stagione dopo Leao e Pulisic.