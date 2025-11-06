Saelemaekers sulla sfida al Parma: "Sarà una sfida difficile, contro di noi tutte vogliono fare bene"

Saelemaekers sulla sfida al Parma: "Sarà una sfida difficile, contro di noi tutte vogliono fare bene"MilanNews.it
di Federico Calabrese

Alexis Saelemaekers ha parlato ai canali ufficiali del club, analizzando vari argomenti.

Sulla sfida al Parma.
"Sarà una partita tosta, in casa danno il 100%. Quando giocano contro di noi, tutte le squadre vogliono fare bene. Sarà molto difficile, ma con la mentalità giusta - come fatto con la Roma - con un senso di sacrificio, penso che potremmo far qualcosa di bello".