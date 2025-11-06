Saelemaekers: "Stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan: gruppo bello unito"

vedi letture

Alexis Saelemaekers è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione del Milan: il belga, dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma, è tornato quest'anno a Milanello per rimanere, voluto fortemente da Massimiliano Allegri che, non a caso, gli sta dando grande fiducia schierandolo sempre come titolare sulla fascia destra. Il numero 56 rossonero è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Sport Mediaset e ha parlato di questo suo ritorno oltre che di questa prima parte di stagione. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Si può parlare di rinascita rossonera?

"Penso che quest'anno stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan. Anche se non ero nel gruppo, ho visto da lontano che l'anno scorso è stato difficile. Quest'anno siamo ripartiti su delle buone basi e come diciamo sempre con un gruppo bello unito, con spirito di famiglia stiamo facendo piano piano le cose fatte bene. Siamo molto contenti"