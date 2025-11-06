Parma-Milan, settore ospiti al doppio del prezzo. Curva Sud: "Poi arrivano gli stronzi e sono costretti a pagare 42,50€"

Continua la forte protesta del tifo organizzato rossonero per i prezzi dei biglietti in trasferta in Serie A. Questa volta la Curva Sud Milano fa notare come il prezzo per il settore ospiti dello stadio Tardini di Parma sia stato prezzato di volta in volta tra i 20 ed i 25€, mentre per la sfida contro il Milan di questo sabato il prezzo è salito a 42,50€. Questo il comunicato della Curva sul loro profilo Instagram:

“Questo è quello che hanno pagato le tifoserie che sono state in trasferta a Parma fino ad oggi, poi arrivano gli “stronzi” del Milan che per la pari dignità tanto cara all’illustre presidente De Siervo, e per l’incapacità della propria società di stringere accordi di reciprocità con le altre, sono costretti a pagare 42,50€ (circa il doppio), con l’ulteriore beffa di doversi scannare nelle ricevitorie alle 15 di un lunedì lavorativo per fare la file per poter prendere il biglietto senza alcuna prelazione per gli abbonati”.