F. Sala non ci sta: "Secondo me su Maignan c’è un altro falso storico che è la passata stagione"

vedi letture

Federico Sala, giornalista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera su Mike Maignan: “Secondo me su Maignan c’è un altro falso storico che è la passata stagione, nella quale come tutti onestamente massacrato per una stagione che doveva essere archiviata in fretta. Anche lui all’inizio di quest’anno sembrava uno dei problemi come Rafa Leao. Non tutti i portieri sono pararigori e anche lì, Maignan l’hanno massacrato nelle ultime settimane perché non parava neanche un rigore e poi alla fine è arrivato. Io credo che a livello di leadership e mentalità sia un giocatore fondamentale all’interno di questa squadra, a livello tecnico come tutti ogni tanto qualcosa sbaglia. Io lo metto onestamente tra i primi due o tre in Serie A. C’è questa annosa questione del rinnovo e sono aspetti che influenzano, ma se lo spogliatoio, l’allenatore e tutte le componenti lo legittimano capitano della squadra, quello è un argomento che rimane al di fuori. Il problema vero sarà qualora dovesse scegliere di firmare con un’altra squadra.

Nkunku contro la Roma ha fatto la partita che doveva fare. Anche lui non è una prima punta, gli è chiesto di fare un lavoro francamente complicato, cioè di fare a sportellate tra i centrali difensivi come Mancini e N’Dicka che è complicato per chiunque. Ha fatto secondo me una partita da 6-, dove non arrivi la sufficienza piena ma non hai fatto male però più di così anche Nkunku non credo che possa fare“.