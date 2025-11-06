Cagni: "La sorpresa del Milan è stata Leao, ma anche Saelemaekers"

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto nel corso del pomeriggio di TMW Radio nel corso del programma Maracanà. Il tecnico classe 1950 con una lunga esperienza in Serie A, ha parlato soprattutto di Milan e Juventus. Di seguito si riporta il suo giudizio sulla squadra rossonera e in particolare su come vede cresciuto il Milan di mister Massimiliano Allegri. Le parole di mister Gigi Cagni.

In cosa vede cresciuto il Milan con Allegri?

"Ha fatto una cosa semplicissima, li fa divertire e li mette nelle condizioni di rendere all meglio. La sorpresa è stata Leao, ma anche Saelemaekers, ma la cosa più importante è che ha fatto capire ai calciatori che ci si può anche divertire giocando, avendo ovviamente sotto mano dei giocatori di qualità, che non puoi metterli sulle rotaie. Non è la tattica che vince le partite ma i giocatori. La cosa importante è che tu faccia rendere al meglio i giocatori, e quindi se fai così la tattica viene da sola. E poi oggi se non corri, non hai ritmo, non vinci contro nessuno"