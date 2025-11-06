Ordine sottolinea: "Il terzo bilancio positivo consecutivo vuol dire semplicemente una realtà unica e cioè il Milan si autofinanzia"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul bilancio del Milan: "Precedenza alla pubblicazione del bilancio e alle cifre (vere) del mercato che consentono di correggere qualche numero a lotto “sparato” a caso. Cominciamo da quelli principali: terzo bilancio positivo consecutivo (2,9 milioni) che vuol dire semplicemente una realtà unica e cioè il Milan si AUTOFINANZIA. I costi in aumento, come già anticipato in questa rubrica, sono anche dovuti all’investimento di Milan Futuro costato intorno ai 15 milioni. I ricavi hanno segnato una cifra record: 494,5 milioni; i diritti tv 154,2; i proventi dalle gare casalinghe 69,5; sponsor 91,1 (gli incassi: da Emirates 21 milioni, da Puma 25,3 m.); le plusvalenze ammontano a 83,2.

E adesso guardiano gli acquisti. Il vituperato Emerson Royal, per esempio, 16 milioni (più 500 mila all’agente), Fofana 26 milioni, Gimenez (30,2) non 35, Morata (17,2 più 2,6 all’agente: unica operazione in perdita), Pavlovic 18,5. Il prezzo di cessione di Reijnders (al netto dei bonus da calcolare quando scatteranno) è 54,9; Kalulu (13,2). Proprio la plus valenza ottenuta grazie all’olandese (41,9) ha migliorato nettamente il bilancio che altrimenti avrebbe chiuso in rosso. Il patrimonio netto è in positivo di 199,4 milioni con zero debiti verso banche. Gli unici soldi investiti da RedBird sono quelli per San Donato".