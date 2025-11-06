Shevchenko: "Amo San Siro, ma penso che questo sia un passo molto importante per il futuro del Milan e del calcio italiano"

Ieri è stata una giornata storica per Milan ed Inter, con le due società che hanno siglato l'atto di vendita con il Comune di Milano per l'acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell'area circostante. Il primo iter formale e fondamentale per l'abbattimento di San Siro e la costruzione di un nuovo stadio. Andriy Shevchenko, storico attaccante rossonero che ha vinto tutto a San Siro, commenta così la notizia alla BBC:

"Giocare a San Siro è pieno di sfide, emozioni e storia. Il mio rapporto con San Siro è iniziato quando avevo 14 anni e ho giocato lì un torneo giovanile con la Dynamo Kyiv. Appena ci sono entrato ho provato una sensazione speciale. Amo San Siro. I tifosi rendono lo stadio così speciale. Ma penso che questo sia un passo molto importante per il futuro del Milan e del calcio italiano. Il design sarà molto importante perché, se rispetti al massimo la tradizione e l’eredità di San Siro e delle leggende che ci hanno giocato, non lo perderai. Si può fare qualcosa di davvero positivo, perché nulla dura per sempre".