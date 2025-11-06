17 anni senza, ora tre consecutivi: per il Milan ancora un bilancio in utile

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - "Abbiamo chiuso per il terzo anno consecutivo un bilancio positivo. Dopo che da 17 anni non si registrava un risultato utile, farlo per tre anni consecutivi lo reputo particolarmente brillante. Straordinaria è poi la crescita dei nostri ricavi, senza considerare diritti tv e player trading dai 90 milioni nel 2019 siamo passati a 240 milioni nell'attuale esercizio": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni durante la conferenza stampa post assemblea dei soci del club rossonero che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2024 con un utile consolidato pari a 3 milioni di euro. (ANSA).