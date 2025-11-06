I convocati della Svizzera: non c'è il milanista Ardon Jashari

Nessuna sorpresa tra i convocati della Svizzera per l'ultima pausa delle Nazionali dell'anno solare 2025: tra i calciatori chiamati dal CT Murat Yakin non figura il centrocampista rossonera Ardon Jashari. Un'esclusione assolutamente prevedibile dal momento che, sì l'ex Club Brugge è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri nell'ultimo weekend in occasione della gara contro la Roma, ma ancora non ha assaggiato di nuovo il campo dopo un lungo periodo di infortunio.

Jashari avrà modo di rimanere a Milanello nei giorni di sosta e recuperare un po' del tempo perduto, lavorando a stretto contatto con Allegri e il suo staff, oltre che con i compagni che rimarranno al centro sportivo di Carnago. L'obiettivo è quello di rientrare in condizione il prima possibile: per la Svizzera ci sarà tempo dal 2026 in avnati, quando sicuramente Jashari avrà l'obiettivo di andare ai Mondiali. Intanto, prima della pausa, il numero 30 rossonero potrebbe anche rivedersi in campo a Parma questo sabato.