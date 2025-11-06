Borghi: “Vittoria del Milan che dà tante dimostrazioni. E mancano ancora Rabiot e Pulisic…”

vedi letture

In commento all'ultima giornata di Serie A, Stefano Borghi ha pubblicato un video sul suo canale YouTube dove, tra le altre, ha commentato il big match di domenica sera tra Milan e Roma vinto per 1 a 0 dai rossoneri grazie al goal al 38' di Pavlovic. Questo il suo pensiero sulla partita:

“È stata una partita intensa, una partita bella, vinta dal Milan che da ancora una volta delle dimostrazioni. La prima mezz’ora è stato un dominio totale della squadra di Gasperini, per me la Roma ha prodotto la miglior prestazione della sua stagione. Il Milan ha faticato a tenere la Roma, era molto organizzata e omogenea nell’attaccare. È stato un dominio. Il Milan non conteneva e non riusciva a tenere palla perchè all’uscita del Milan sono mancati e continueranno a mancare Pulisic e Rabiot. Per quanto riguarda il palleggio, la proposta, sono due giocatori ai quali è molto difficile rinunciare, in un momento in cui Allegri sta provando a varare la nuova conformazione in attacco. Quindi una grandissima partenza della Roma che però ha sprecato. Poi all’improvviso di botto goal del Milan. Il Milan sfrutta in perfetto stile allegriano,con un contropiede da manuale, va in vantaggio. Leao da manuale, che in quella zona di campo, che è la sua zona, entra spacca e va dentro, inserimento di Pavlovic da manuale ma di Gasperini”.