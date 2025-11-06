Italiano torna in panchina dopo le giornate in ospedale per Bologna-Brann

(ANSA) - BOLOGNA, 05 NOV - "Meteo permettendo, domani tornerà in panchina Vincenzo Italiano". Il ritorno del tecnico rossoblù, ricoverato lo scorso 20 ottobre all'ospedale Sant'Orsola di Bologna e dimesso una settimana dopo per una polmonite, è vicino. Ad annunciarlo, nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Europa League tra Bologna e Brann è il vice Daniel Niccolini.

Italiano ha assistito dall'ospedale all'ultima sfida europea che ha visto i rossoblù impegnati a Bucarest (vittoria per 2-1) e quella con la Fiorentina e seguito la squadra dagli spogliatoi contro Torino e Parma. Questa mattina ha tolto la mascherina protettiva, ha parlato alla squadra assistendo poi all'allenamento da bordo campo, mentre il vice dirigeva sul campo. (ANSA).