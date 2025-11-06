Dalla Vite: "Calcetto di Guida a Saelemaekers: l'Aia non ha intenzione di prendere provvedimenti contro l'arbitro"

vedi letture

Matteo Dalla Vite, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sull'episodio che ha coinvolto l'arbitro Guida e Alexis Saelemaekers durante Milan-Roma: "I social ne parlano da tre giorni. Il faccia a faccia tra l'arbitro Guida e Alexis Saelemaekers durante Milan-Roma è un episodio eccezionale. Che cosa è successo? Quando Maignan para il rigore di Dybala, Saelemaekers esulta platealmente guardando l'arbitro, che aveva concesso il penalty. Guida non lo ammonisce ma fa quattro passi nella sua direzione e indica il calcio d'angolo. Nasce un faccia a faccia: Saelemaekers che esulta a pugni chiusi a testa bassa, Guida che lo guarda dall'alto. Un incontro molto più ravvicinato di quanto accade normalmente - e di quanto dovrebbe accadere - tra arbitri e giocatori. Al punto che Saelemaekers, rialzando la testa, arriva vicino a colpire Guida. A questo punto, l'arbitro allunga il piede destro e dà un calcetto sulla gamba destra di Saelemaekers.

Che cosa accadrà ora? Nulla, probabilmente. L'Associazione Italiana Arbitri non ha intenzione di prendere provvedimenti contro Guida. Non ci saranno quindi conseguenze per quanto accaduto durante Milan-Roma".

MILAN, IL PUNTO INFERMERIA

Mancano appena tre giorni alla prossima partita del Milan. I rossoneri saranno impegnati sabato 8 novembre alle 20.45 allo stadio "Ennio Tardini" contro il Parma: scontro valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per la formazione rossonera di andare alla sosta, l'ultima dell'anno solare 2025, almeno a un punto dalla vetta dove si trova in solitaria il Napoli. Al rientro dalla pausa ci sarà subito il derby contro l'Inter e dunque non sbagliare con una "piccola" questa volta appare davvero cruciale. La situazione infermeria sta piano piano migliorando, anche se è bene dirlo sotto voce visto l'andazzo delle ultime settimane. Ieri a Milanello sono arrivate buone notizie da Christian Pulisic, miglior giocatore del campionato fino all'infortunio di metà ottobre, che si è allenato in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri: da capire se lo statunitense sarà lasciato partire per il ritiro della sua Nazionale. Adrien Rabiot spinge per rientrare ma lo staff rossonero, considerata la delicatezza del soleo, vuole andarci con i piedi di piombo: l'ideale sarebbe tenere il francese a riposo contro il Parma e farlo recuperare totalmente durante la sosta, evitando anche la chiamata della Francia che intanto lo ha inserito tra i pre-convocati. Tutta da valutare la situazione di Santiago Gimenez che, un po' a sorpresa, si è chiamato fuori con un post social in cui denuncia un suo problema alla caviglia: anche per lui si lavorerà durante la pausa in vista di un recupero completo.